Лавров: Россия встревожена ситуацией у берегов Венесуэлы

В Москве крайне обеспокоены тем, что происходит у берегов Венесуэлы, а также звучащими со стороны США угрозами военного вмешательства якобы для борьбы с наркокартелями на территории страны. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам выступления на Генассамблее ООН глава МИД России Сергей Лавров.

"Ситуация действительно серьезная, там же значительные военно-морские силы, включая атомную подводную лодку, и на этом фоне угрозы прямого военного вмешательства", - сказал глава дипломатического ведомства.

Он также обратил внимание на то, что в то же время США и Панама продвигают в ООН создание "сил по борьбе с бандитизмом" на Гаити, оставив их формирование на усмотрение "заинтересованных сторон". При этом не обозначается ни сроков операции, ни формы отчетности перед ООН.

"Я не исключаю, что каким-то креативным деятелям придет в голову получить мандат Совета Безопасности, а потом сказать: "В Венесуэле прячутся бандиты из Гаити", - предположил министр.

Лавров также выразил солидарность с народом и правительством Венесуэлы и подчеркнул, что они имеют право на свой независимый экономический и политический курс.