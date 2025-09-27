Протестующие требуют ареста Нетаньяху, выступающего в пустом зале ООН

Одновременно с выступлением премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху, обвиненного в совершении геноцида, в Генеральной Ассамблее ООН, сотни американских граждан провели массовую демонстрацию перед штаб-квартирой организации в Нью-Йорке, требуя его ареста.

Участники этой демонстрации держали плакаты с надписями «Освободите Газу», «Позвольте народу Газы жить» и др. в поддержку Газы, осуждающие продолжающиеся преступления сионистских оккупантов.

Согласно данному сообщению, когда премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху стоял за трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, многие дипломатические делегации, официальные лица и главы государств покинули зал в знак протеста против продолжающегося геноцида в Газе и нападений сионистского режима на Иран и Катар. Многие освистывали премьер-министра Израиля.

С 7 октября 2023 года в результате нападений армии сионистского режима в секторе Газа мученически погибли более 60 тысяч палестинцев, а власти сионистского режима были привлечены к ответственности Международным судом за геноцид против жителей Газы. Этот режим использует голод, как оружие против осажденного населения Газы.

Выступление Нетаньяху состоялось в то время, когда аккаунт RT в социальной сети X сообщил, что Нетаньяху был явно шокирован уходом дипломатов с зала Генеральной Ассамблеи ООН. С другой стороны, в социальной сети X в разных частях мира возникла широкая волна протестов против выступления премьер-министра сионистского режима, обвиненного в совершении геноцида, и многие активисты этой сети репостят видеозаписи ухода дипломатических делегаций с зала во время выступления Нетаньяху.