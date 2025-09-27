Президент Ирана: требование США неприемлемо

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что требование США в переговорах по ядерной программе неприемлемо. По его словам, участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало возможностью изложить позиции Ирана и донести «голос правды и справедливости» до мирового сообщества.

Президент отметил, что в ходе визита в Нью-Йорк он провёл переговоры с лидерами Франции, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, Ирака, Боливии, а также с председателем Европейского совета. «Мы представили наши позиции, обсудили ядерную программу и пути взаимодействия», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что с европейскими партнёрами удалось достичь понимания, однако подход США остаётся иным. «Американцы требуют, чтобы мы передали им всё обогащённое урановое топливо и взамен дают лишь три месяца. Это абсолютно неприемлемо», — заявил Пезешкиан.

Он добавил, что Вашингтон в ближайшие месяцы может инициировать механизм «снэпбэк». «Если выбирать между их нелогичными требованиями и “снэпбэком”, мы выберем второе, и даже в этих условиях сумеем решить свои задачи», — подчеркнул президент.

По его словам, Тегеран подготовил необходимые меры на случай активации механизма. «Благодаря отношениям с соседями, странами БРИКС и ШОС, а также опоре на наш народ, верящий в независимость и достоинство страны, мы сможем выйти из этой ситуации», — заявил Пезешкиан.