Палестинские комитеты сопротивления: Насралла навсегда останется в сердцах свободных людей

27 сентября 2025 - 23:57
News ID: 1732164
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Палестинские комитеты сопротивления в преддверии первой годовщины со дня гибели генерального секретаря «Хезболлы» Сейида Хасана Насраллы

– Палестинские комитеты сопротивления в преддверии первой годовщины со дня гибели генерального секретаря «Хезболлы» Сейида Хасана Насраллы заявили, что он был истинным символом чести и достоинства арабских и исламских стран и навсегда останется в сердцах всех свободных людей.

В опубликованном заявлении подчёркивается, что «этот великий исламский лидер, шахид Сейид Хасан Насралла, ушёл из жизни телесно, но его дух живёт в сердцах всех свободных людей, борцов сопротивления и благородных сыновей исламской уммы». Отмечается, что он учил: «когда кровь проливается на пути Бога и ради главной цели исламской уммы — Палестины, она превращается в перо, пишущее новую историю мусульманского мира».

По словам представителей движения, Насралла был и остаётся вдохновляющей фигурой, память о нём служит свидетельством того, что жертвенность на пути Бога стоит выше любых слов. «Тот, кто отдаёт себя ради своей веры, Иерусалима, Палестины, Газы и её народа, будет жить вечно, даже если его чистое тело покинуло этот мир», — говорится в заявлении.

