«Плохой парень, место которому в тюрьме»: прокуроры в США получили команду расследовать деятельность Сороса*

Как пишет The New York Times, бывший глава ФБР Джеймс Коми — не единственный, к которому у американского минюста накопились вопросы. Более полудюжины офисов федеральных прокуроров США получили команду подготовить планы расследования деятельности, финансируемой Джорджем Соросом* — миллиардером и донором Демократической партии. Того самого, которого Дональд Трамп публично назвал в интервью NBC «плохим парнем, которому следует сидеть в тюрьме».

Журналисты либеральных изданий считают это продолжением кампании министерства юстиции против предполагаемых врагов Трампа, заметно усилившейся в последние дни и недели.

В частности, президент ранее на неделе призвал генерального прокурора Пэм Бонди оперативно выдвинуть уголовные обвинения против своего давнего противника, бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

В последнее время Трамп вновь поднял свои давние претензии к Соросу* — давнему пугалу для правых, которые считают, что проекты этого филантропа — по сути тайная сеть, спонсирующая гражданские беспорядки и насильственные протесты. Ему прокуроры могут предъявить много чего — от рэкета и поджогов до мошенничеств с использованием средств связи и материальной поддержки терроризма.

Трамп уже писал в соцсетях, что Сорос* и его сын, играющий в последние годы все более заметную роль в организации, должны быть обвинены в нарушении закона о рэкете и коррумпированных организациях (RICO), исторически применявшегося против мафии.