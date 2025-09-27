  1. Home
  2. Новости Ирана

Иран предоставил РФ территорию для строительства участка коридора «Север – Юг»

27 сентября 2025 - 23:54
News ID: 1732104
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Иран предоставил РФ территорию для строительства участка коридора «Север – Юг»

Иран передал российской стороне около 34 км участка земли, выделенного под строительство железной дороги Решт – Астара, для международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг».

«Около 34 км передано российской компании, чтобы она могла начать работы».По словам министра дорог и городского развития Исламской Республики Фарзане Садек. , на сегодняшний день под строительство 162-километрового участка железной дороги Решт – Астара осуществлен выкуп около половины земель. Садек добавила, что иранская сторона намерена завершить выкуп всех земель до конца иранского календарного года — третьей декады марта 2026 года.

Ранее, 26 сентября, Иран и Россия договорились об участии российской стороны в сооружении атомной электростанции (АЭС) «Хормоз» на юге страны, сумма сделки составит $25 млрд. Уточняется, что АЭС будет состоять из четырех блоков, под ее строительство выделят территорию в 500 га.

Your Comment

You are replying to: .
captcha