Иран предоставил РФ территорию для строительства участка коридора «Север – Юг»

«Около 34 км передано российской компании, чтобы она могла начать работы».По словам министра дорог и городского развития Исламской Республики Фарзане Садек. , на сегодняшний день под строительство 162-километрового участка железной дороги Решт – Астара осуществлен выкуп около половины земель. Садек добавила, что иранская сторона намерена завершить выкуп всех земель до конца иранского календарного года — третьей декады марта 2026 года.

Ранее, 26 сентября, Иран и Россия договорились об участии российской стороны в сооружении атомной электростанции (АЭС) «Хормоз» на юге страны, сумма сделки составит $25 млрд. Уточняется, что АЭС будет состоять из четырех блоков, под ее строительство выделят территорию в 500 га.