Барак Обама: Игнорирование гуманитарного кризиса в Газе неприемлемо

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Барак Обама, бывший президент Соединенных Штатов, в своем выступлении в Дублине, Ирландия, подверг резкой критике военную операцию Израиля в секторе Газа и призвал к созданию независимого палестинского государства.

Указывая на продолжающиеся разрушения в Газе, Обама сказал: «Нет военного оправдания для продолжения разрушения того, что уже превращено в руины».

Он подчеркнул, что «нельзя допустить, чтобы дети умирали от голода», и добавил: «Игнорирование гуманитарного кризиса в Газе неприемлемо».

Обама также раскритиковал политических лидеров за «неспособность разрешить конфликты» и особо упомянул премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он сказал: «Мы не всегда были согласны с Нетаньяху» и добавил, что из-за своей откровенной критики политиков он не пользовался большой популярностью в регионе.

Эти редкие заявления Обамы о войне в Газе прозвучали одновременно с заседанием Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где тема израильских атак на Газу находится в центре глобальной повестки дня.

Между тем, Нетаньяху в пятницу, реагируя на недавнюю волну признания государства Палестина некоторыми западными правительствами, назвал этот шаг «капитуляцией перед давлением предвзятых СМИ, экстремистских исламистских избирательных округов и антисемитских собраний».