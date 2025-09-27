  1. Home
Зияд ан-Нахала: Народ Палестины не покорится убийцам и не откажется от своих прав

27 сентября 2025 - 11:25
News ID: 1731854
Source: ABNA
По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Генеральный секретарь палестинского движения «Исламский джихад» подчеркнул, что народ Палестины никогда не покорится преступным убийцам и не откажется от своих законных прав, несмотря ни на какие жертвы.

Зияд ан-Нахала, комментируя недавнее выступление премьер-министра израильского оккупационного режима Биньямина Нетаньяху в Организации Объединенных Наций, сказал: «Угрозы Нетаньяху в адрес Сопротивления и палестинского народа не новы, и народ Палестины, который уже более ста лет поднимает знамя Сопротивления, не поддастся влиянию этих угроз и лжи».

С другой стороны, Мустафа аль-Баргути, генеральный секретарь палестинского движения «Национальная инициатива», также заявил в интервью телеканалу «Аль-Маядин», что то, что произошло в ООН, указывает на усиление изоляции Израиля на международной арене.

Он назвал речь Нетаньяху «наполненной ложью, которая поставила преступника на место жертвы» и подчеркнул: «Мир меняется, и Израиль будет становиться все более изолированным с каждым днем».

В заключение аль-Баргути сказал: «Нетаньяху ведет Израиль к его самой большой исторической изоляции, а его поведение сравнимо только с поведением нацистских лидеров».

