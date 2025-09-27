Жители «Умм ар-Рашраш» в шоке! / Эйлат небезопасен

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), еврейскоязычная газета «Маарив» признала, что жители оккупированного Эйлата находятся в шоке и отчаянии после недавней атаки Вооруженных сил Йемена на этот район.

В докладе говорится: Атака Йемена на туристический центр Эйлата угрожает экономической и социальной жизни этого города, и он больше не является безопасным. Жители Эйлата подчеркнули, что Нетаньяху уничтожил всё. Эйлат был спокойным районом, который оказался в опасной ситуации.

Яхья Сари', представитель Вооруженных сил Йемена, опубликовал заявление, сообщив об атаках беспилотников на некоторые позиции сионистского врага на юге оккупированных территорий.

В заявлении он сказал, что йеменские силы разгромили порт «Умм ар-Рашраш» на оккупированных территориях с помощью двух беспилотников.

Следует отметить, что ранее сионистские СМИ объявили, что число раненых в результате атаки беспилотника армии Йемена на оккупированный Эйлат достигло 48 человек.