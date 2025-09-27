  1. Home
Жители «Умм ар-Рашраш» в шоке! / Эйлат небезопасен

Сионистская газета признала сильное воздействие недавней операции Вооруженных сил Йемена против оккупированного Эйлата.

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), еврейскоязычная газета «Маарив» признала, что жители оккупированного Эйлата находятся в шоке и отчаянии после недавней атаки Вооруженных сил Йемена на этот район.

В докладе говорится: Атака Йемена на туристический центр Эйлата угрожает экономической и социальной жизни этого города, и он больше не является безопасным. Жители Эйлата подчеркнули, что Нетаньяху уничтожил всё. Эйлат был спокойным районом, который оказался в опасной ситуации.

Яхья Сари', представитель Вооруженных сил Йемена, опубликовал заявление, сообщив об атаках беспилотников на некоторые позиции сионистского врага на юге оккупированных территорий.

В заявлении он сказал, что йеменские силы разгромили порт «Умм ар-Рашраш» на оккупированных территориях с помощью двух беспилотников.

Следует отметить, что ранее сионистские СМИ объявили, что число раненых в результате атаки беспилотника армии Йемена на оккупированный Эйлат достигло 48 человек.

