Речь Нетаньяху перед пустыми креслами ООН!

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), еврейскоязычная газета «Едиот Ахронот» признала, что уход глав государств из зала Генеральной Ассамблеи ООН во время начала выступления премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху самым очевидным образом продемонстрировал, насколько этот режим сегодня отвергнут мировым сообществом.

Вчера вечером, одновременно с началом выступления премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху, мировые лидеры и главы государств освистали его, и его речь в первые минуты началась под сильный шум присутствующих.

С началом выступления Нетаньяху, некоторые главы и лидеры стран мира покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН.

Барак Равид, сионистский корреспондент веб-сайта Axios, опубликовав изображение выхода глав и президентов стран мира в начале выступления премьер-министра сионистского режима, заявил: Зал Генеральной Ассамблеи ООН сейчас пуст.

Одновременно с выступлением Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН американские граждане провели массовую демонстрацию перед зданием ООН.