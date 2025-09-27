Израиль на пороге превращения в изолированный режим/ Европа стремится отменить соглашение о свободной торговле

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), израильский режим переживает деликатный этап с дипломатической и экономической точки зрения, поскольку давление Европы и мирового сообщества против него усиливается. Впервые с момента подписания Соглашения о партнерстве Европейский союз рассматривает возможность приостановки или отмены соглашения о свободной торговле с Израилем. Это происходит на фоне того, что волна признания Палестины в мире расширяется, и теперь такие крупные страны, как Великобритания, Франция, Канада и Австралия, также признали ее.

Израильские газеты «The Marker» и «Calcalist» нарисовали мрачную картину текущей ситуации, включая прямую угрозу торговому положению Израиля, сокращение международной поддержки и растущую зависимость от администрации Дональда Трампа в США.

Угроза торговому соглашению с Европой По данным «The Marker», судьба торговых отношений Израиля зависит от голосования институтов Европейского союза. Италия играет ключевую роль в этом решении. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своей речи обвинила Израиль в нарушении гуманитарных стандартов и поддержала некоторые европейские санкции против Тель-Авива. Эта позиция может лишить Тель-Авив доступа к крупнейшему торговому партнеру Израиля – Европейскому союзу.

Отмена соглашения о свободной торговле означает возвращение таможенных пошлин в размере 3-6% на израильский экспорт. Это может нанести глубокий удар по экономике, объем торговли которой с Европой превышает 50 миллиардов долларов в год.

Волна признания Палестины Газета «Calcalist» написала, что процесс признания Государства Палестина ускорился. На данный момент 156 из 193 членов Организации Объединенных Наций, включая три страны G7 (Францию, Великобританию и Канаду), признали Палестину. Это событие имеет не только символическое значение, но и позволяет палестинцам использовать больше правовых и политических инструментов на международном уровне и подрывать позиции Израиля.

Неудача пути нормализации и зависимость от Трампа По данным этих газет, позиция Саудовской Аравии также усилила кризис Израиля. Мухаммед бин Салман подчеркнул, что без создания палестинского государства никакое соглашение о нормализации отношений с Израилем невозможно. Между тем, Тель-Авив теперь почти полностью полагается на поддержку Трампа; поддержку, которая может превратиться в инструмент торга и политического давления.

Экономические и финансовые последствия Экономические эксперты предупредили, что даже постановка вопроса о санкциях отнесла Израиль на мировых рынках к категории экономик с высоким риском. Банки, страховые компании и крупные инвестиционные фонды пересматривают свои отношения с Израилем; этот вопрос может повысить стоимость заимствований для этого режима и сократить иностранные инвестиции.

Вывод Анализ этих двух израильских газет показывает, что Тель-Авив стремительно движется к дипломатической и экономической изоляции. Потеря европейских торговых привилегий, раскол среди стран G7, условия Саудовской Аравии для нормализации и рискованная зависимость от Трампа – все это поставило Израиль в положение, когда он может превратиться из желанного партнера в изолированный режим в мире.