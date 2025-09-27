Представитель «Нуджаба»: Иракское Сопротивление лишило сионистский режим сна

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на информационный офис движения «Нуджаба» в Ираке, Хусейн аль-Мусави, представитель СМИ «Нуджаба», в ответ на угрозы Нетаньяху сказал: Премьер-министр сионистского режима пытается уйти от реальности поражения и изоляции. «Нуджаба» имеет множество вариантов и предупреждает, что сионистский режим уже испытал силу Сопротивления на себе в чувствительных позициях.

Он добавил: Нетаньяху с одной стороны утверждает, что «мы уничтожили оружие Сопротивления в Ираке», а с другой стороны пугает иракское Сопротивление последствиями нападения на этот режим! Если бы ты добился успеха в Ираке, почему ты боишься атак на свой режим?! Похоже, что оружие иракского Сопротивления лишило сна Израиль.

