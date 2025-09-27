Доктор Пезешкиан: Активация «снапбэк» и возвращение санкций являются незаконными действиями

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), доктор Масуд Пезешкиан на встрече с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, выразив благодарность за его усилия по установлению мира, а также за его адекватные позиции в отношении войны в Газе, заявил: К сожалению, преступления и геноцид в Газе происходят в то время, как Совет Безопасности ООН не предпринял никаких действий, даже на уровне осуждения, для прекращения этой войны.

Президент добавил, что несмотря на выполнение Ираном своих обязательств и противодействие России и Китая активации механизма «снапбэк», его применение и возвращение санкций являются неэтичным и незаконным действием.

Доктор Пезешкиан выразил надежду, что Генеральный секретарь использует свой потенциал для предотвращения этого шага.

Генеральный секретарь ООН также в ходе этой встречи, указав на свои усилия и усилия ООН по осуждению Израиля с целью прекращения этой войны, пояснил: Организация Объединенных Наций потеряла несколько сотен своих сотрудников в ходе этой войны.

Гутерриш выразил надежду, что в последние дни, оставшиеся до применения механизма «триггера» (курка) по этому вопросу, будет найдено дипломатическое решение и мы не увидим возвращения санкций.