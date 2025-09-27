Тревожный сон сионистов об уничтожении Сопротивления не сбудется

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Корпус стражей исламской революции (КСИР) в заявлении по случаю годовщины мученической гибели лидеров Исламского сопротивления Ливана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфурушана подчеркнул приверженность принципам и идеалам Сопротивления и верность крови мучеников.

Стратегическое заявление Корпуса стражей исламской революции по случаю годовщины мученической гибели лидеров Исламского сопротивления Ливана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфурушана приводится ниже:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного

Накануне годовщины мученической гибели лидеров Исламского сопротивления Ливана Худжжат аль-Ислама валь-Муслимина Сейеда Хасана Насраллы и Худжжат аль-Ислама валь-Муслимина Сейеда Хашема Сафиеддина, а также старших командиров и должностных лиц «Хезболлы», таких как Хадж Абдул Муним Карки (Хадж Абульфадль), командующий Южным фронтом Ливана, Хадж Самир Диб (Хадж Джихад), глава аппарата мученика Насраллы, Хадж Ибрагим Джазини (Хадж Набиль), ответственный за безопасность мученика Насраллы, и других старших командиров и должностных лиц «Хезболлы», а также доблестного генерала Армии Ислама и старшего военного советника Исламской Республики Иран, бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфурушана, погибших в результате террористического нападения мерзкого и дьявольского сионистского режима на южный пригород Бейрута; Корпус стражей исламской революции, выражая соболезнования и поздравления в связи с мученической гибелью Верховному лидеру и Главнокомандующему Вооруженными силами Его Светлости Имаму Хаменеи (да пребудет с ним его благословение), семьям мучеников, силам Сопротивления и народам региона, подчёркивая приверженность принципам и идеалам Сопротивления и верность крови мучеников, объявляет исламской умме, особенно великому народу дорогого Ирана, следующие стратегические положения:

Безопасность и достоинство исламской уммы – результат самоотверженности и Сопротивления Безопасность и достоинство сегодняшней исламской уммы и стран региона являются не результатом политических компромиссов и запугивания перед лицом психологической войны и когнитивной битвы врагов ислама и Корана, а заслугой самопожертвования и самоотверженности верующих борцов и бойцов Сопротивления на тяжёлых полях борьбы; от противостояния смуте ДАИШ (ИГИЛ) до защиты от сионистской оккупации и агрессии. Фактически, кровь этих мучеников является гарантом сохранения безопасности и стратегическим капиталом народов региона для поддержания стабильности и исламской идентичности. Сопротивление – единственный рациональный путь противостояния высокомерию Исторический опыт и реальность на местах показывают, что активное и разумное Сопротивление является единственным эффективным и рациональным выбором для правительств и народов региона перед лицом экспансионизма мирового высокомерия и сионизма. И несомненно, любое отступление и опора на навязанные механизмы и унизительные компромиссы приведут лишь к усилению дерзости и угроз врага и навязыванию унижения народам. Непобедимость культуры Сопротивления Увеличение преступлений и неудачных атак кровожадного сионистского режима против Газы свидетельствует о стойкости и непобедимости Фронта Сопротивления и о бессилии этого кровососущего режима в тушении пламени Сопротивления. Сопротивление – это не институт, который можно распустить в политических и безопасных процессах, а живая и укоренившаяся идентичность, мысль и культура в верованиях народов региона, которые день ото дня становятся глубже и сильнее. Мученики-лидеры – ученики школы Имамов Революции Сейед Хасан Насралла и Сейед Хашем Сафиеддин были двумя выдающимися учениками школы Имама Хомейни (да будет с ним милость Аллаха) и Верховного лидера Исламской революции (да пребудет с ним его благословение), которые благодаря вере, рациональности, дальновидности и беспримерной смелости превратили Фронт Сопротивления в символ достоинства исламской уммы и стратегическую силу на региональном и мировом уровнях. Твёрдое руководство Шейха Наим Касема КСИР, отдавая дань уважения принципиальной позиции и стратегической роли Худжжат аль-Ислама валь-Муслимина Шейха Наим Касема, достойного преемника мучеников-лидеров ливанской «Хезболлы», объявляет о своей всесторонней поддержке его смелого и мудрого руководства и самоотверженных усилий «Хезболлы» по защите безопасности Ливана и продолжению линии Сопротивления. Провал проектов Америки и сионизма Тревожные сны и зловещие планы сионистских и американских кругов по ослаблению или уничтожению Сопротивления неоднократно терпели поражение, и, по милости Божьей, на этот раз они также принесут врагам только позор и унижение. Вопреки дьявольским желаниям вражеского лагеря, Сопротивление сегодня не только не ослабло, но и его блеск и развитие как фактора, создающего баланс в регионе, станут более очевидными. Миссия КСИР по укреплению и поддержке Сопротивления В нынешних критических и чувствительных условиях КСИР по-прежнему держит в своей повестке дня поддержку и покровительство Сопротивлению в географии региона и считает продолжение этого пути до полного устранения оккупации и освобождения Священного Кудса Божественной, национальной и неостановимой миссией.

В заключение подчёркивается, что мученическая гибель лидеров Сопротивления является поворотным моментом на пути исламского пробуждения и укрепления антисионистского фронта, и все народы региона, сохраняя бдительность, солидарность и продолжая путь Сопротивления, должны выполнить свою историческую миссию; будущее региона принадлежит воле народов, а воля народов основана на поражении врагов и достижении окончательной победы Сопротивления.