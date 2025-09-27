Подписание соглашения на 25 миллиардов долларов между Ираном и Россией о строительстве 4 новых атомных электростанций

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), исполнительное соглашение о проектировании и строительстве четырёх современных энергоблоков атомной электростанции третьего поколения стоимостью 25 миллиардов долларов в Сирике, провинция Хормозган, было подписано между компанией Iran Hormoz и компанией «Росатом Проект».

Бехруз Камалванди, официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), ранее, ссылаясь на визит Мохаммада Ислами, главы этой организации, в Москву, заявил: Всемирный атомный форум, который состоялся по случаю восьмидесятой годовщины атомной деятельности России, предоставил возможность инженеру Ислами и сопровождающей его делегации посетить различные атомные отрасли России, в ходе которых были проведены переговоры и достигнуты соглашения, особенно в области строительства более крупных электростанций, чем в Бушере, мощностью 1200 мегаватт, что в общей сложности включает четыре энергоблока общей мощностью около пяти тысяч мегаватт на юге страны.

Визит российской команды в Иран

Камалванди сказал: Вопрос малых модульных реакторов (ММР) также имеет большое значение, поскольку будущее мира движется к таким электростанциям. Эти реакторы являются модульными и имеют возможность тиражирования. Мы можем получить значительную часть технологии их строительства из России. В этом направлении был подписан меморандум о взаимопонимании, и для дальнейших действий в Иран должна прибыть российская команда.

Он подчеркнул: В целом, этот визит был очень успешным и заложит основу для дальнейшего расширения сотрудничества в области строительства больших и малых атомных электростанций, а также для развития других научных отраслей, связанных с ядерной промышленностью, включая термоядерный синтез и производство радиофармпрепаратов. Даст Бог, в будущем отношения между двумя странами в этой сфере будут расширяться ещё больше.

Также Мохаммад Ислами, глава Организации по атомной энергии Ирана, и Сергей Тисилёв, министр энергетики России, встретились и провели переговоры для развития взаимодействия, особенно в сферах атомной энергетики и экономики.

На этой встрече были подняты вопросы, такие как предоставление возможностей и продвижение совместных проектов, особенно в сфере атомной энергетики.

Ислами также подчеркнул важность стратегического сотрудничества на этой встрече, а Тисилёв представил главе ОАЭИ доклад о последнем состоянии деятельности Совместной комиссии.