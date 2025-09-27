Аракчи: Иран никогда не пойдёт на компромисс в отношении своего суверенитета, прав или безопасности

Согласно сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, написал в индонезийской газете «Jakarta Post» «в осуждение действий трёх европейских стран по активации механизма «снапбэк» следующее: Действия европейской «тройки» (Великобритании, Франции и Германии) по активации механизма автоматического восстановления санкций («снапбэк») нанесут непоправимый ущерб международному имиджу и авторитету Европы; это механизм, разработанный для наказания за невыполнение важных обязательств в рамках ядерного соглашения 2015 года, подписанного Ираном, тремя европейскими странами, США, Китаем и Россией.

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале министра иностранных дел Ирана, Аракчи добавил: Как подчёркивается в совместном письме трёх стран – Ирана, Китая и России, – действия трёх европейских стран по активации механизма «снапбэк» не имеют правовой и юридической основы и считаются политически деструктивными. Страны, которые не выполняют свои обязательства, не имеют права пользоваться преимуществами соглашения, которое они сами подорвали. Никакие действия не могут игнорировать последовательность событий, которая привела к принятию Ираном законных компенсационных мер в рамках ядерного соглашения.

Он заявил: Именно США в 2018 году нарушили Резолюцию 2231, в одностороннем порядке прекратив своё участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), а не Иран; это деструктивное действие было дополнено несоблюдением европейской «тройкой» своих обязательств по СВПД и её поддержкой незаконных американских санкций. Теперь эти три страны, утверждая, что Иран отвергает переговоры, требуют восстановления санкций ООН; это страны, которые, поддерживая незаконные военные нападения США в июне 2025 года на мирные ядерные объекты Исламской Республики Иран, находящиеся под защитой международного права, ещё больше подчеркнули свою роль в содействии чрезмерным требованиям Вашингтона; эти нападения произошли накануне шестого раунда непрямых переговоров между Ираном и США.

Европейская «тройка» не выйдет победительницей Министр иностранных дел Ирана продолжил: Европейская «тройка», начав эту игру, навлекла на международный авторитет и позицию Европы множество негативных последствий. В этой игре три европейские страны не только не выйдут победительницами, но и будут исключены из будущих дипломатических процессов. Если этот короткий шанс изменить курс будет упущен, это повлечёт за собой широкие разрушительные последствия для региона Западной Азии и международной системы; последствия, которые, подрывая целостность и авторитет международных соглашений, пошатнут основы коллективной безопасности.

Аракчи заявил: Исламская Республика Иран всегда с величайшей сдержанностью демонстрировала миру свою неизменную приверженность разрешению вопросов, связанных с мирной ядерной деятельностью, посредством дипломатии и переговоров и достижению нового, справедливого соглашения; соглашения, которое, при полном уважении национального суверенитета страны и прав иранского народа в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, устранит все взаимные опасения, включая несправедливые санкции, направленные против средств к существованию и благосостояния иранского народа.

Он сказал: Несмотря на то, что Иран подвергается незаконным и преступным нападениям со стороны сионистского режима и США, он по-прежнему твёрд в отстаивании своих неотъемлемых прав на мирное использование ядерной энергии в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в то же время заявляет о своей готовности участвовать в конструктивном и содержательном диалоге по этому вопросу.

Этот высокопоставленный иранский дипломат заявил: В качестве последнего шага Исламская Республика Иран 9 сентября 2025 года подписала новое соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ); соглашение, достигнутое при посреднических усилиях Египта. Недавнее соглашение между Ираном и МАГАТЭ представляет собой ещё одну страницу в истории дипломатических усилий Ирана по урегулированию вопросов, связанных с его мирной ядерной деятельностью; соглашение, которое, при уважении национального суверенитета и гарантировании неотъемлемых прав Ирана, сохраняет сотрудничество с Агентством в рамках согласованной структуры.

Аракчи объяснил: Иран никогда не пойдёт на компромисс в отношении своего суверенитета, прав или безопасности. Следовательно, это соглашение будет реализовано в соответствии с законом «Об обязательстве правительства приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии», одобренным Исламским консультативным собранием (Меджлисом) и в рамках Высшего совета национальной безопасности Ирана, и будет оставаться в силе до тех пор, пока против Ирана не будет предпринято никаких враждебных действий, включая восстановление отменённых резолюций Совета Безопасности ООН; в противном случае Исламская Республика Иран будет считать практические шаги завершёнными.

Он добавил: Следует отметить, что закон «Об обязательстве правительства приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии» был одобрен Исламским консультативным собранием Ирана 25 июня 2025 года и, после утверждения Советом стражей, был обнародован Президентом Исламской Республики Иран, Масудом Пезешкианом; закон, принятый в ответ на нападения США и Израиля на мирные ядерные объекты Ирана и с целью защиты национальных интересов и безопасности ядерных объектов страны.

Акцент на необходимости объединения исламских стран во всесторонней борьбе с Израилем Министр иностранных дел Ирана сказал: В заключение, выражая признательность правительству и народу Индонезии за их стойкость и сопротивление в поддержке угнетённого народа Палестины и за их решительное и быстрое осуждение агрессии сионистского режима против Исламской Республики Иран и других стран региона, мы вновь подчёркиваем необходимость объединения исламских стран во всесторонней борьбе с Израилем, противодействия двойным международным стандартам и реформирования несовершенных многосторонних структур.

Аракчи заявил: Бездействие международных многосторонних институтов перед лицом вопиющих и неоднократных нарушений международного права со стороны сионистского режима подорвало авторитет фундаментальных правил и норм международного права и привело к расширению масштабов преступлений этого режима в регионе Западной Азии. Недавние нападения сионистского режима Израиля на пять арабских стран – Палестину, Ливан, Сирию, Катар и Йемен – вновь продемонстрировали дикий и агрессивный характер сионистского режима на пути к осуществлению его давней мечты – захвату всех земель, расположенных между Нилом и Евфратом; мечты, которая была официально и открыто выдвинута в форме плана «Большой Израиль» Биньямином Нетаньяху, величайшим военным преступником века, и которая создаёт серьёзную угрозу суверенитету других исламских стран в регионе Западной Азии.