Посол Палестины сообщил о подаче заявки государства на членство в БРИКС

Палестина подала заявку на членство в БРИКС. Об этом 26 сентября заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определенные условия. Я считаю, что Палестина будет участвовать в объединении в качестве гостя до тех пор, пока условия не позволят стать полноправным членом», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что Палестина пока не получила ответа по заявке.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 23 сентября заявил, что признание Палестины является историческим долгом перед ее народом. Также он подчеркнул, что Москва готова действовать со «здравомыслящими членами международного сообщества», чтобы поспособствовать установлению мира на Ближнем Востоке.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия признала Палестину задолго до эскалации в регионе.