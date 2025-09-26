Президент Боливии раскритиковал глобальную политику США и «геноцид» в Газе

Выступая в четверг вечером на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Арсе обвинил Вашингтон в создании страданий и смертей в мировом масштабе, заявив, что в настоящее время в Газе «происходит геноцид» по решению США и Израиля.

Президент Боливии предупредил, что «на Ближнем Востоке нависла угроза смерти», и добавил, что целью действий США и Израиля в секторе Газа является «ускорение перемещения палестинского народа в кратчайшие сроки».

Заявив, что «сегодня звучат барабаны войны», он сказал, что президент США Дональд Трамп и другие «столпы власти» в Соединённых Штатах имеют «ненасытную жажду» создавать страдания и смерть в мире.