Мохаммад Эслами: Иран не откажется от мирного развития атомных технологий

Среди участников форума "Мировая атомная неделя" (WAW), который проходит в Москве, особое внимание СМИ привлекают делегации и официальные лица тех стран, куда не каждому журналисту можно сейчас попасть, а тем более - посетить там те или иные объекты. Исламская Республика Иран - как раз такое место.

Поэтому интервью главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президента страны Мохаммада Эслами телеканалу "Россия 24" не могло пройти незамеченным. Официальный представитель Тегерана твердо дал понять: атаки Израиля и США на ядерные объекты Ирана не отменят его выбор в пользу атомных технологий.

"Удар был нанесен и небольшая пауза будет", - признал господин Эслами. Но бомбардировки, по его словам, "не смогли разрушить ядерную инфраструктуру", и никакого отклонения от "мирного плана по развитию атомных технологий не будет". "Мы большими шагами будем идти вперед", - заявил в эфире российского телеканала глава ОАЭИ.

На Мировой атомной неделе в Москве Мохаммад Эслами пообщался с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, с которым до этого на полях Генассамблеи ООН встречался глава иранского МИД Аббас Аракчи. Как сообщалось, переговоры с Гросси состоялись в связи с заявлением Ирана о намерении прекратить действие достигнутого ранее соглашения о формах взаимодействия Тегерана и МАГАТЭ с учетом изменений в законодательстве Ирана.

Они предусматривают, что после ударов США и Израиля решения о контактах с МАГАТЭ, в частности об инспекциях на иранские ядерные объекты, принимаются Высшим советом нацбезопасности Ирана.

Говоря о сотрудничестве с МАГАТЭ, глава ОАЭИ подтвердил ранее заявленную позицию Тегерана: Иран не может в полной мере доверять организации, которая не осудила удары по ядерным объектам, но при этом готов продолжить взаимодействие с МАГАТЭ "при соблюдении выдвинутых иранской стороной условий".