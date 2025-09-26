Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию

Киевский режим намерен продолжить провокации с нарушением воздушных границ стран НАТО, выдавая беспилотники, запущенные с территории Украины, якобы за российские. Об этом 26 сентября «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на венгерские статьи.

«Почему это делает киевский режим? Очевидно, потому что на поле боя желаемого они не добиваются. Очевидно, что от них, от [президента Украины Владимира] Зеленского <...> уже все устали <...>. Нужно каким-то образом им, киевскому режиму, закрепиться на международных позициях, и для этого нужно втянуть страны Европейского Союза», — пояснила Захарова.