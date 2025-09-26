Трамп и Мелания поссорились в вертолете: эксперт по лжи расшифровал видео

Репортеры поймали Дональда и Меланию Трамп во время напряженного разговора, сняв крупным планом иллюминаторы президентского вертолета Marine One. 23 сентября (видео распространилось позже) пара вернулась в Вашингтон из Нью-Йорка, где Трамп выступал на Генассамблее ООН. Вертолет приземлился на лужайке у Белого дома, и журналисты нацелили на борт №1 объективы.

Обычно невозмутимая на публике, наедине с мужем первая леди США повела себя очень эмоционально: даже на расстоянии было заметно, что ее лицо покраснело. Мелания будто в чем-то оправдывалась перед Трампом, а тот нападал на жену, тыкая в ее сторону пальцем.

Оценить этот эпизод мы попросили специалиста по лжи и языку тела, профайлера Илью Онищенко.

Американские репортеры сделали вывод о том, что президент США повздорил с женой, в очередной раз доказывая свою правоту.

- Первое на что обращаешь внимание, - у Мелании очень сильно поджаты губы, - комментирует кадры из Вашингтона профайлер Илья Онищенко. - Она чем-то недовольна, но контролирует гнев. Дональд Трамп что-то увлеченно пытается объяснить жене, наклонившись к ней.

Пальцем Трамп супруге не грозит, а просто на нее показывает. Это не «приказной палец», скорее, указующий перст. После Дональд разводит ладони и мотает головой - значит, идет разрешение конфликта. Может быть, где-то он не понял жену, и она ему объяснила.

По словам профайлера, дальше по языку жестов первой леди Америки видно, как постепенно ее эмоции сходят на нет.