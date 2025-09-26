Трамп допустил отмену ограничений на удары Украины вглубь России

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским допустил отмену ограничений на использование Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Однако, как отмечается в статье, Трамп не стал брать на себя прямых обязательств по снятию ограничений.

Ранее стало известно, что американский президент отказал Зеленскому в просьбе передать крылатые ракеты Tomahawk. Отмечалось, что в течение последнего года Киев неоднократно поднимал вопрос о поставках ракет.