Небывалое решение: Пентагон срочно созвал американских генералов и адмиралов со всего мира

Военная верхушка США встревожена: министр обороны Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов американской армии - даже тех, которые находятся за границей - на базу Корпуса морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Причина не названа даже самим приглашенным.

О срочном «слете» командиров армии США сообщила Washington Post. Издание пишет о «смятении и тревоге» среди военных из-за приказа Хегсета, напоминая, что во время второго срока Трамп сократил большое количество чиновников. Вероятно, генералы опасаются такого же исхода событий и для себя: Хегсет не раз говорил о том, что количество высокопоставленных военных с большими звездами в армии зашкалило. В мае 2025 министр обороны США объявил о планах урезать часть должностей.

Чистки он уже применял. В августе был уволен директор Агентства военной разведки Пентагона лейтенант-генерал Джеффри Круз - из-за расхождения с оценкой Белого дома ущерба от ударов по Ирану.

Впрочем, пока не понятно, с чем связан экстренный созыв, делать выводы о грядущих увольнениях рано. Возможно, причина совсем в другом.

Пентагон пока не дал официальных комментариев о ситуации.