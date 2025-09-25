1 октября страны «Большой семерки» обсудят варианты использования замороженных российских активов в интересах Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на эти планы одним африканским словом: «Убунту». Выступая в ООН на совете министров иностранных дел «Большой двадцатки», он потребовал реанимировать деятельность ВТО как единственного признанного регулятора многосторонней торговли.

Перед Лавровым выступили представители Франции, Канады, Австралии, Германии и прожженная русофобка, глава европейской дипломатии Кая Каллас. Но ничего нового они не смогли придумать - стандартный набор голословных обвинений и требования «освободить» Украину.

Затем слово взял Сергей Лавров. В зале стало заметно тише — все слушали очень внимательно. Согласно регламенту каждый из министров должен был выступать три минуты. Лавров говорил на 2 минуты 36 секунд дольше.

Запад все более откровенно игнорирует принципы Устава ООН, заметил наш министр. Итог плачевен. Ситуация на Ближнем Востоке уже превратилась в настоящий «ад». Это оценка генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, с которой в Москве полностью согласны: «Ни один из соседей Израиля не может чувствовать себя в безопасности, мы это наблюдаем повседневно».

Конфликт на Украине однозначно спровоцирован представителями западных стран. «НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», - заявил Сергей Викторович.

Лавров напомнил, что девиз текущего председательства ЮАР в G20 - «Убунту». Что означает: «Я есть, потому что мы есть». Речь идет о взаимозависимости народов. «Надеемся, что предстоящий саммит Группы двадцати в Йоханнесбурге пошлет мощный сигнал в русле данной объединительной философии».