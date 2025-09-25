Путин: Россия запустит ядерную систему с замкнутым топливным циклом в 2030 году

/. В 2030 году в Томской области планируется запуск первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме.

По его словам, проект представляет собой революционную разработку российских ученых и инженеров. Новая технология позволит повторно использовать около 95% отработавшего топлива, что даст возможность значительно сократить объем радиоактивных отходов и решить проблему обеспечения ураном.

Глава государства также отметил, что испытания всех ключевых материалов для замкнутого цикла будут проходить на базе международного исследовательского центра, создаваемого в Ульяновской области. Он подчеркнул, что Россия приглашает ученых со всего мира к сотрудничеству в области развития технологий, которые, по его словам, открывают новую эпоху в атомной энергетике.