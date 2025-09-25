Пезешкиан: Санкции — это не конец пути; мы не поддадимся силе

Заявив, что мы всегда стремимся к миру и спокойствию, но никогда не поддадимся силе, Масуд Пезешкиан сказал: "Хотя возвращение любых санкций неприятно, это не конец пути, и мы не собираемся сдаваться перед ними".

Масуд Пезешкиан, продолжая свою поездку в Нью-Йорк, встретился с группой антивоенных активистов. Он заявил, что Исламская Республика Иран стремится к миру, спокойствию, справедливости и равноправию, и отметил, что пока сохраняется язык запугивания, возможности для диалога не будет. Он добавил: "Иран не стремился и не стремится к обладанию ядерным оружием. Мы не отказываемся от диалога, но диалог имеет смысл, если избегать запугивания и вести его на равных условиях".