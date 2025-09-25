Аятолла Хаменеи, Лидер Исламской революции: Требование Америки — не переговоры, а принуждение

Во вторник вечером, 23 сентября 2025 года, в телевизионном обращении к иранскому народу аятолла Хаменеи, Лидер Исламской революции, подчеркнул важность переговоров с Америкой: «В нынешней ситуации переговоры, исход которых изначально определяется и диктуется Америкой, бесполезны и вредны, поскольку они разжигают жадность угнетателя, стремящегося к навязыванию дальнейших целей, и не предотвращают нанесения нам всяческого вреда, и ни одна достойная нация и ни один мудрый политик не примут такие переговоры».

Объясняя тщетность переговоров с США, он добавил: «Американская сторона заранее определила результаты переговоров, исходя из своих собственных взглядов, и заявила, что хочет переговоров, которые приведут к «приостановке ядерной деятельности и обогащения урана внутри Ирана».

Лидер Исламской революции назвал участие в таких переговорах знаком принятия диктата, навязывания и запугивания другой стороны, добавив: «Трамп заявил, что обогащение будет приостановлено, но его заместитель несколько дней назад заявил, что Ирану не следует иметь даже ракет средней и малой дальности, а это означает, что руки Ирана будут настолько связаны и пусты, что в случае нападения он не сможет ответить даже по американской базе в Ираке или где-либо ещё».

Имам Хаменеи подчеркнул: «Лекарство для прогресса Ирана — стать сильным; мы должны стать сильными. Необходимо укрепление военных, научных, правительственных, структурных и организационных аспектов. Если точка зрения другой стороны сильна, никто не посмеет даже угрожать. По моему мнению, другого пути нет».