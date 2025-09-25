Масштабный полет беспилотников над одним из крупнейших кораблей флотилии «Самод»

Как сообщает информационное агентство ABNA, корреспондент «Аль-Джазиры» со ссылкой на руководство всемирной флотилии «Самод» (Сопротивление) заявил, что несколько стран предупредили своих граждан, участвующих в этой флотилии, о неминуемой атаке Израиля.

Руководство всемирной флотилии «Самод» сообщило о масштабном полете беспилотников над одним из крупнейших кораблей флотилии и заявило: «Мы объявили на борту этого корабля состояние повышенной готовности».

Международный комитет по прорыву блокады Газы также объявил несколькими часами ранее, что три беспилотника в настоящее время летят над судном «Омар аль-Мухтар», которое движется в одиночку, чтобы присоединиться к флотилии «Самод».

Всемирный конвой «Самод», состоящий из более чем 50 судов, с целью оказания помощи народу Газы и прорыва блокады сектора, начал свое движение из порта Барселоны, Испания, в начале сентября, и постепенно к нему присоединялись другие суда из разных уголков мира.

В прошлый понедельник вечером девять катеров флотилии «Самод» подверглись 14 атакам беспилотников со стороны сионистского врага.

Следует отметить, что прошлой ночью был активирован протокол экстренного реагирования на всех судах всемирной флотилии «Самод» после того, как беспилотники пролетели над флотилией и были выпущены снаряды и звуковые бомбы в сторону некоторых судов.

Вследствие этих атак и угроз в среду утром было отправлено итальянское спасательно-спасательное судно для защиты флотилии «Самод». Испания также объявила, что отправит «оперативный корабль» ВМС из Картахены в восточную часть Средиземноморья, чтобы защитить и помочь конвою «Самод» на его пути в Газу.