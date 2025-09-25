Еврейские СМИ: Йеменцев не остановить; реальное решение — прекратить войну

Как сообщает информационное агентство ABNA, сионистская газета Jerusalem Post в отчете написала, что йеменцы продолжают находить слабые места (режима) Израиля, и их проникновение в Израиль остается устойчивым, разрушительным и, в конечном итоге, смертельным.

Согласно этой сионистской газете, йеменские беспилотники, которые дешевле ракет, в целом нанесли значительный ущерб оккупированным территориям.

Jerusalem Post продолжила: «Война затянулась, и угрозы стали разнообразными. Йеменцам удается проникать через противовоздушную оборону Израиля. Йеменцев не остановить, и реальное решение — прекратить войну».

Согласно этому сионистскому СМИ, каждый угрожающий твит, публикуемый военным министром (режима) Израиля, лишь демонстрирует некомпетентность Израиля.

Пресс-секретарь вооруженных сил Йемена Яхья Сари, выступив с заявлением, объявил о проведении атак с помощью беспилотников на некоторые позиции сионистского врага на юге оккупированных территорий.

В своем заявлении он сказал, что йеменские силы разбомбили порт «Умм ар-Рашраш» на оккупированных территориях с помощью двух беспилотников.

Пресс-секретарь вооруженных сил Йемена подчеркнул, что эта операция достигла своих целей, и системы перехвата противника не смогли ей противостоять.

По словам пресс-секретаря вооруженных сил Йемена, это вторая атака с помощью беспилотников на оккупированные территории за последние 24 часа.

Сионистские СМИ сообщили, что число раненых в результате атаки йеменской армии с помощью беспилотников на оккупированный Эйлат достигло 48 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.