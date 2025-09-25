Палестинское Сопротивление: Операция йеменцев выявила хрупкость ПВО Израиля

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Манар», Комитеты Сопротивления в Палестине выступили с заявлением, в котором говорится: «Операция йеменцев по атаке на «Умм ар-Рашраш» выявила хрупкость противовоздушной обороны и всей военной и разведывательной системы сионистского режима».

Комитеты Сопротивления в Палестине добавили: «Мы приветствуем наших братьев в Йемене, стране джихада и сопротивления, которые являются истинными сторонниками палестинского народа и его сопротивления».

Пресс-секретарь вооруженных сил Йемена Яхья Сари несколько часов назад выступил с заявлением, объявив о проведении атак с помощью беспилотников на некоторые позиции сионистского врага на юге оккупированных территорий.

В своем заявлении он сказал, что йеменские силы разбомбили порт «Умм ар-Рашраш» на оккупированных территориях с помощью двух беспилотников.

Пресс-секретарь вооруженных сил Йемена подчеркнул, что эта операция достигла своих целей, и системы перехвата противника не смогли ей противостоять.

По словам пресс-секретаря вооруженных сил Йемена, это вторая атака с помощью беспилотников на оккупированные территории за последние 24 часа.

Сионистские СМИ сообщили, что число раненых в результате атаки йеменской армии с помощью беспилотников на оккупированный Эйлат достигло 48 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.