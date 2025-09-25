Нетаньяху перед отъездом в Нью-Йорк: «Буду обсуждать с Трампом цели войны»

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на Al-Nashra, премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху перед отъездом в Нью-Йорк заявил, что обсудит с президентом США Дональдом Трампом необходимость достижения целей войны.

В своем выступлении перед отъездом в Нью-Йорк Биньямин Нетаньяху, упомянув признание государства Палестина некоторыми европейскими странами, сказал, что он осудит это событие, и оно не произойдет.

Не учитывая реалии войны на местах, а также всеобщее отчуждение и ненависть к сионистскому режиму в результате его преступлений, с одной стороны, и потери и истощение армии, с другой, он заявил: «Я буду обсуждать с президентом США Дональдом Трампом большие возможности, которые нам предоставит наша победа, и нашу необходимость достичь цели войны».