Как сообщает информационное агентство ABNA, сионистская газета Israel Hayom в статье, написанной сионистским журналистом Йоавом Лимором, раскрыла одну из тщательно охраняемых тайн армии сионистского режима и написала, что лишь немногие знают все подробности этой новости, и даже он сам по соображениям безопасности не может рассказать обо всех аспектах этой проблемы.

Описывая подробности этого сбоя, он пишет, что армия сионистского режима в настоящее время сталкивается с серьезной проблемой в своем оснащении и кадровом составе, которую некоторые считают жизненно важной. Ситуация с нехваткой рабочей силы во всех ее аспектах вызывает большие сомнения в способности армии выполнять поставленные задачи в краткосрочной перспективе и ее способности соответствовать установленным для нее стандартам в долгосрочной перспективе.

Лимор продолжил, что эта проблема не ограничивается одним или двумя подразделениями в армии, а затрагивает множество подразделений. Некоторым из них не хватает оружия, некоторым — запчастей, а некоторым — и того, и другого.

Согласно этому отчету, министерство обороны и армия сионистского режима прилагают двойные усилия, чтобы заполнить пробелы, но пока не добились значительного успеха.

Он добавляет, что результат таков, что подразделения, которые в настоящее время ведут боевые действия или которым будет предложено участвовать в битве в будущем, не будут полностью оснащены, что напрямую повлияет на результат и может также способствовать увеличению числа жертв.

В связи с этим ивритоязычная газета Maariv сообщила, что службы безопасности сионистского режима проинформировали Биньямина Нетаньяху, что в нынешних условиях необходимо как можно скорее достичь соглашения о прекращении огня и освобождении пленных.

Согласно газете, армия и ШАБАК считают, что одной из главных целей ХАМАС на нынешнем этапе является пленение сионистских солдат во время полевых операций.

Maariv подчеркнула, что аппарат безопасности сионистского режима предупредил, что ХАМАС будет стремиться достичь этой цели в ближайшем будущем.