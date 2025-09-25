Армия сионистского режима признает: 170 ударов по Газе за один день

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», армия сионистского режима признала, что за прошедшие сутки нанесла более 170 ударов по различным целям в секторе Газа.

Источники в СМИ сообщают, что все эти атаки были совершены против гражданских целей в Газе и были направлены на людей и тех, кто стоял в очередях за помощью. В связи с этим сионисты прошлой ночью разбомбили дом, принадлежавший семье Абу Дахрудж, в котором укрывались палестинские беженцы на севере Аль-Завайды в центре сектора Газа. В результате этой атаки 11 человек стали мучениками и десятки получили ранения.

Кроме того, сегодня трое палестинцев, ожидавших гуманитарной помощи, также стали мучениками в результате атак сионистов.

С другой стороны, в результате бомбардировки дома, принадлежавшего семье Вади, недалеко от иорданской больницы на западе Хан-Юниса, еще трое человек стали мучениками, а несколько получили ранения.

В результате ракетного удара вертолетов сионистского режима по дому в лагере № 2 Нусейрат в центре сектора Газа несколько палестинцев были ранены.

Сионисты также нанесли авиаудар по палестинскому дому на улице Яффа в районе Ат-Туффах в городе Газа.