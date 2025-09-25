«Хезболла» предупреждает правительство Ливана о предательстве со стороны США

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на сайт Al-Nashra, Хасан Эззеддин, представитель парламентской фракции «Верность Сопротивлению» в парламенте Ливана, в ответ на недавние наглые заявления американского посланника Тома Барака против правительства, армии и народа Ливана заявил, что он ценит мудрую и смелую позицию спикера парламента Набиха Берри в осуждении слов Тома Барака, и «мы еще раз подчеркиваем, что оружие в нашей стране и его роль в защите ливанского народа священны и не являются инструментом для разжигания смуты или служения интересам сионистского врага».

В ходе поминальной церемонии Хасан Эззеддин сказал: «Ливанские власти должны занять позицию, соответствующую открытому вмешательству США и их угрозам, направленным непосредственно против правительства Ливана. Кроме того, заявление правительства должно быть полностью выполнено премьер-министром Ливана Навафом Саламом в соответствии с его приоритетами».

Он добавил: «Эти приоритеты включают прекращение агрессии сионистского врага против Ливана и полный вывод оккупантов с территории Ливана. Правительство также должно использовать все имеющиеся средства для изгнания сионистов с нашей земли. Другие приоритеты связаны с восстановлением разрушений, которое правительство должно начать, включая выплату компенсаций жертвам и владельцам поврежденных и разрушенных домов».

Этот представитель Сопротивления в ливанском парламенте заявил, что правительство должно включить финансовые ассигнования на восстановление страны в бюджет на 2026 год, чтобы граждане чувствовали, что о них заботятся и они не брошены на произвол судьбы. Правительство должно отказаться от своей антинациональной позиции по увязке восстановления страны с разоружением Сопротивления, поскольку это нарушает высшие национальные интересы Ливана и его народа.

Хасан Эззеддин продолжил: «Том Барак от имени лидеров сионистского врага заявил, что этот режим не выйдет из пяти оккупированных районов на юге Ливана, число которых теперь достигло семи. Эти заявления американского посланника показывают, что любая ставка на Вашингтон, особенно по вопросу, одной из сторон которого является сионистский режим, означает ставку на мираж и не приведет ни к чему, кроме разочарования».

В заключение представитель «Хезболлы» заявил: «Американцы доказали, что они никогда не смогут выйти за рамки поддержки сионистского режима и ставят его интересы превыше всего, и совершенно очевидно, что американцы не заботятся о национальных интересах Ливана».

Эти заявления упомянутого представителя «Хезболлы» прозвучали после того, как несколько дней назад специальный посланник США в Бейруте Том Барак в дерзком заявлении против Ливана сказал: «Мы никогда не будем усиливать ливанскую армию для противостояния Израилю; мы будем оснащать армию, чтобы она использовалась внутри страны, против народа Ливана и «Хезболлы».