Как сообщает информационное агентство ABNA, президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня, в среду, в сообщении в социальной сети X о своей сегодняшней встрече с Масудом Пезешкианом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не упомянув принцип независимости ветвей власти в Иране, написал по поводу задержанных в Тегеране граждан своей страны: «Прежде всего, я повторил свое требование: Сесиль Кёлер, Жак Пари и Леннарт Монтерло, заключенные, задержанные в Иране, должны быть немедленно освобождены!»

Президент Франции далее, не упоминая мирный характер ядерной программы Ирана, заявил: «Наша позиция ясна: Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Учитывая несоблюдение Ираном своих ядерных обязательств, мы вместе с Германией и Великобританией решили активировать механизм "триггера" и позволить возобновить санкции против Ирана. Я еще раз изложил президенту Ирана свои требования: полный доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Иран, прозрачность в отношении запасов обогащенных материалов; немедленное возобновление переговоров. Достижение соглашения все еще возможно. Осталось всего несколько часов. Иран должен ответить на условия, которые мы выдвинули. Ради безопасности региона, ради стабильности мира».

Абсурдные заявления президента Франции Эмманюэля Макрона против мирной ядерной программы Ирана и таких понятий, как «ядерные обязательства Тегерана», звучат в то время, когда после одностороннего выхода США из соглашения 2015 года с Ираном, известного как СВПД, три европейские страны-участницы этого ядерного соглашения так и не выполнили своих обязательств. С другой стороны, в последние месяцы, в разгар непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном, Иран, вопреки всем международным законам, подвергся нападению со стороны США.