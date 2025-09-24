Лидер революции: Единство иранского народа разочаровало врага в двенадцатидневной войне

Его светлость аятолла Хаменеи во вторник вечером в телевизионном обращении к иранскому народу добавил: «Я считаю в эти дни необходимым почтить память великого моджахеда, мученика Сейед Хасана Насраллы в годовщину его мученичества. Сейед Хасан Насралла был огромным богатством для исламского мира, не только для шиизма, не только для Ливана, он был богатством для исламского мира. Конечно, это богатство не было утрачено. Богатство осталось. Он ушёл, но это богатство, которое он создал, это богатство остаётся».

Аятолла Хаменеи продолжил: «Что касается единства иранской нации, мое первое замечание заключается в том, что в двенадцатидневной войне единство иранской нации, целостность иранской нации разочаровали врага, то есть враг понял с самых дней войны, с начала и до середины войны, что он не достигнет своей цели и намерения, которые у него были».

Лидер Исламской революции сказал: «Намерение врага не было ударить по командирам. Это было средством. Враг рассчитывал нанести удар по военачальникам, по некоторым влиятельным фигурам в системе, посеять хаос в стране, а в Тегеране, особенно руками своих агентов посеять хаос и беспорядки и вывести людей, всех, кто может, на улицы, чтобы спровоцировать народный протест против Исламской Республики. Такова была цель. Поэтому целью было свержение Исламской Республики».

Аятолла Хаменеи дополнил: «Целью врага было разрушить систему, о чём я говорил в другой речи, что они планировали и замышляли сражу же после создания Исламской Республики. Они хотели спровоцировать мятеж, организовать уличные беспорядки, создать группы и искоренить ислам в стране. Такова была цель врага».

Лидер Исламской революции сказал: «Что ж, эта цель была провалена на первых же шагах. Но генералы и другие, кого заменили, почти сразу же были заменены другими, а статус, система, порядок и правила вооружённых сил остались прежними, но с более высоким моральным духом».

Он также подчеркнул: «Но иранский народ, который был самой действенной частью системы, совершенно не поддался желаниям врага. Демонстрации происходили, улицы заполнялись, но протестовали против врага, а не против исламской республики».