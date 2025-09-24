Глава МИД Ирана начал в Нью-Йорке интенсивные двусторонние встречи

Арагчи в ходе встречи с главой МИД Нидерландов подчеркнул готовность Тегерана к укреплению двусторонних отношений, поздравив его с назначением на пост. Стороны обсудили региональные и международные события, включая иранскую ядерную программу, отметив конструктивную роль Европы в соответствующих переговорных процессах.

В беседе с министром иностранных дел Норвегии иранский дипломат обсудил гуманитарный кризис в Газе, необходимость внимания мирового сообщества к угрозам со стороны сионистского режима международному миру и безопасности, а также использование дипломатических возможностей для предотвращения эскалации напряжённости.

На встрече с главой МИД Австралии Арагчи, критикуя снижение уровня дипломатических отношений и повторение безосновательных обвинений в адрес Ирана, подчеркнул важность ответственности государств при выдвижении подобных заявлений.

В переговорах с японским коллегой министр акцентировал значение развития традиционного сотрудничества двух стран и призвал все стороны, вовлечённые в ядерный вопрос, использовать дипломатию для предотвращения ненужных кризисов.

В ходе своей поездки, помимо участия в заседаниях Генассамблеи и изложения позиции Ирана, Арагчи также проведёт ряд других двусторонних встреч с министрами иностранных дел, политическими и медийными деятелями.