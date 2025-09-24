  1. Home
В США заявили об отсутствии намерения задействовать войска в конфликте на Украине

24 сентября 2025 - 21:47
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Бессент: США не хотят использовать свои войска в конфликте на Украине

Соединенные штаты не собираются применять свои войска в конфликте на Украине. Об этом 24 сентября заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

«США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию», —сказал Бессент .

Он добавил, что американская сторона, в свою очередь, продолжит продавать оружие для Украины представителям европейских стран

Накануне президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил об изменении позиции американского лидера по обмену территориями между Москвой и Киевом в рамках мирного процесса. По его словам, глава США понимает, что обмен невозможен.

14 сентября вступившая в должность председателя Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила возможность отправки миротворческой миссии в рамках ООН на территории Украины после достижения мирного соглашения.

