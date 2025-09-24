Переговоры Лаврова и Рубио в Нью-Йорке продлились 50 минут

В Нью-Йорке состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Встреча прошла в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств проводились в закрытом формате и продолжались около 50 минут. Отмечается, что Госдепартамент США изначально планировал их продолжительность в один час.

Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН вечером 24 сентября. Выступление российского министра с трибуны Генассамблеи запланировано на 27 сентября. Также в программе визита запланирован ряд мероприятий министерского уровня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил уверенность, что Лавров на встрече донесет до представителей США позицию РФ относительно ситуации на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров проведет не менее 10 встреч на полях Генассамблеи ООН уже в первый день работы.