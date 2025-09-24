Президент Панамы сделал заявление о Панамском канале

Панамский канал останется в ведении Панамы, заявил президент этой центральноамериканской страны Хосе Рауль Мулино с трибуны ГА ООН.

"Панамский канал - это глобальное достояние. Нейтральный, открытый миру и способствующий интегрированной международной торговле Панамский канал принадлежит и будет принадлежать Панаме", - сказал глава государства.

Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион.

После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".