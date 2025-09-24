Президент Чили: «Я не хочу, чтобы Нетаньяху умер от ракеты!»

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (Abna), Габриэль Борич, президент Чили, сказал, что он не хотел бы видеть смерть премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху в результате взрыва ракеты, а скорее хотел бы, чтобы Нетаньяху, как и военные преступники на Балканах и в Руанде, был судим в международном суде по обвинению в массовом убийстве народа Газы.

По сообщению Russia Today, Борич в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке сказал: «Я не хочу видеть, как Нетаньяху и его семья будут уничтожены (взрывом) ракеты, а скорее я хотел бы видеть его и других лиц, ответственных за массовое убийство палестинского народа, в Международном суде».

Борич раскритиковал нападения сионистского режима на Катар и взрывы в Иране, подчеркнув, что международное сообщество должно бороться с ненавистью и укреплять многополярную систему.

Он добавил, что сегодня, в 2025 году, тысячи невинных людей гибнут только потому, что они палестинцы, так же как миллионы погибли 80 лет назад только потому, что они были евреями.

Борич назвал кризис в Газе глобальным кризисом, поскольку это гуманитарный кризис, и добавил: «Когда палестинские дети остаются под завалами, мы в нашей стране Чили, которая имеет самую большую палестинскую общину в мире за пределами арабских стран, действительно страдаем».

Президент Чили также раскритиковал президента США Дональда Трампа за отрицание климатического кризиса и сказал: «Сегодня с этой трибуны было сказано, что такого понятия, как глобальное потепление, не существует. Это не точка зрения, это ложь, и с ложью нужно бороться».