Глава ВОЗ: Насилие угрожает жизням детей и пациентов в Газе

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (Abna), Тедрос Адханом, глава Всемирной организации здравоохранения, заявил, что эскалация насилия вокруг двух больниц «Аль-Рантиси» и «Аль-Айюн» в секторе Газа вынудила пациентов и медицинский персонал покинуть эти учреждения.

Выразив обеспокоенность ухудшением гуманитарной и санитарной ситуации в Газе, он подчеркнул, что риски для гражданских лиц растут, и медицинские центры должны быть защищены, чтобы основные медицинские услуги могли продолжаться.

Адханом отметил, что больница «Аль-Рантиси» была единственным специализированным детским центром в Газе, а больница «Аль-Айюн» — единственным центром лечения глазных заболеваний в этом районе.

Он предупредил, что продолжение насилия и закрытие медицинских центров в условиях, когда сотни тысяч людей находятся в Газе, может привести к гибели еще большего числа людей.

Глава ВОЗ призвал к поиску немедленных решений для защиты гражданских лиц и обеспечения продолжения медицинских услуг.

Министерство здравоохранения Газы ранее объявило, что больницы «Аль-Рантиси» и «Аль-Айюн» вышли из строя из-за неоднократных израильских атак на их окрестности. Также полностью разрушен медицинский центр экстренной помощи в городе Газа.

В заявлении говорится, что «оккупанты преднамеренно и систематически нацеливаются на инфраструктуру здравоохранения в провинции Газа, что является частью политики геноцида против населения этого района».

Министерство здравоохранения также подчеркнуло, что все дороги, ведущие к больницам, либо разрушены, либо небезопасны, что делает доступ пациентов к медицинским центрам очень трудным.