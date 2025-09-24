По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (Abna), президент Колумбии Густаво Петро сегодня на восьмидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с жесткой критикой мировой политики и давления США на его страну. Он назвал решение президента США Дональда Трампа исключить Колумбию из списка стран, успешно борющихся с наркотиками, «нападением на национальный суверенитет» и сказал: «Как президент иностранного государства может объявить нелегитимным избранного народом президента? Это демократия или возвращение к бесчеловечным методам?»

Петро, ​​указав на изъятие более 1764 тонн кокаина во время своего президентства, подчеркнул, что это решение США было принято не на основе реальных результатов, а из-за «политических разногласий». Он назвал мировую политику в области борьбы с наркотиками несправедливой, заявив: «Почему кокаин, производимый в южных странах, считается опасным, а алкоголь, производимый на севере, свободен? Эти решения основаны на политике, а не на науке».

В другой части своей речи Петро затронул кризис в Газе и призвал к созданию «вооруженных миротворческих сил» для прекращения «геноцида» в Палестине. Он, поддержав недавние действия таких стран, как Франция, Великобритания и Канада, по признанию Палестины, похвалил роль Колумбии в Гаагской группе, созданной для выполнения решений Международного суда против израильских официальных лиц, и сказал: «Мир не должен молчать перед лицом убийства детей в Газе».

Эта речь была произнесена на фоне обострения напряженности между Колумбией и США. Своими позициями Петро попытался укрепить статус Колумбии как независимой страны, защищающей мировую справедливость. В заключение он подчеркнул свою приверженность защите национального суверенитета и поддержке международных идеалов.