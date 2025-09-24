  1. Home
  2. Новости Америки

Реакция на молитву сирийско-американского раввина за Ахмада аш-Шару!

24 сентября 2025 - 13:39
News ID: 1730747
Source: ABNA
Реакция на молитву сирийско-американского раввина за Ахмада аш-Шару!

Пользователи социальных сетей широко распространили видео, на котором сирийско-американский раввин был замечен, произносящим особую молитву в исторической синагоге «Аль-Франдж».

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (Abna), пользователи социальных сетей широко распространили видео, на котором «Генри Хамра», сирийско-американский раввин, был замечен, произносящим особую молитву в исторической синагоге «Аль-Франдж» в Старом Дамаске.

На этой церемонии Хамра, который возглавляет «Фонд еврейского наследия Сирии», молился за президента Сирии Ахмада аш-Шару, а также за установление мира в Сирии и во всем мире.

Эта сцена, которая, по мнению наблюдателей, очень примечательна с точки зрения ее времени и скрытых сообщений, сопровождалась надеждой Хамры на то, что «свободная Сирия» сможет восстановиться и обрести стабильность.

Публикация этого видео вызвала широкую реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи рассматривали это как символ важности религиозного сосуществования в Сирии, в то время как другая группа считала молитву этого раввина из самого сердца Дамаска признаком выдающегося и влиятельного присутствия еврейской общины в социальном и политическом пространстве Сирии.

Your Comment

You are replying to: .
captcha