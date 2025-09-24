Макрон обратился к Трампу: «Хочешь Нобелевскую премию? Останови войну в Газе»

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (Abna), президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью прессе из Нью-Йорка, что если президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, он должен предпринять действия, чтобы положить конец войне в Газе.

В этом интервью Макрон подчеркнул: «Единственный, кто имеет возможность оказать давление на сионистский режим, чтобы остановить эту войну, — это президент Америки».

Он добавил: «Причина, по которой Трамп может сделать то, что мы не можем, заключается в том, что мы не поставляем оружие, которое делает войну в Газе возможной. Мы не отправляем военную технику для этой войны, но Соединенные Штаты это делают».

В ответ на речь Трампа на Генеральной Ассамблее ООН Макрон сказал: «Я вижу президента, который вовлечен в этот вопрос. Он сказал с трибуны: «Я хочу мира. Я решил семь конфликтов». И теперь он хочет Нобелевскую премию мира. Эту премию можно получить только тогда, когда эта война будет остановлена».