  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Повторное вето США на прекращение огня в Газе — свидетельство лидерства Вашингтона в войне

24 сентября 2025 - 13:38
News ID: 1730744
Source: ABNA
Повторное вето США на прекращение огня в Газе — свидетельство лидерства Вашингтона в войне

Глава Бахрейнского совета «Аль-Вифак» заявил: «Повторное использование США права вето в Совете Безопасности против резолюции о прекращении огня и снятии блокады с Газы является еще одним доказательством того, что Америка возглавляет эту войну».

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (Abna), Сейед Джамиль Казем, глава Бахрейнского совета «Аль-Вифак», заявил, что повторное использование США права вето в Совете Безопасности против прекращения огня и снятия блокады с Газы является еще одним свидетельством, которое добавляется к списку действий Вашингтона и показывает, что Америка возглавляет эту войну и несет первую ответственность за все преступления геноцида, которые были доказаны ООН и осуществляются сионистским режимом.

Он назвал политику «дипломатии силы», которую США проводят для изменения мирового баланса и разделения мира на сектантские, этнические и расовые зоны посредством войн, насилия, массовых убийств, блокад и истощения жизненно важных ресурсов, бесплодной и заявил, что эта политика не принесет плодов и рано или поздно вернется к Америке поражением, вечным позором и явным ущербом.

Your Comment

You are replying to: .
captcha