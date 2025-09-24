Джулани: «Мы боимся Израиля»

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (Abna), Абу Мухаммад аль-Джулани, известный как Ахмад аш-Шара, глава переходного периода Сирии, предупредил об опасности новых беспорядков в регионе, если не будет достигнуто соглашение по безопасности между Дамаском и Тель-Авивом, во время встречи, организованной Институтом Ближнего Востока в Вашингтоне.

Как сообщает «Аль-Шарк аль-Аусат», аш-Шара, который должен выступить на Генеральной Ассамблее ООН, сказал: «Мы не те, кто создает проблемы для Израиля. Мы боимся Израиля, а не наоборот».

Он добавил: «Тот факт, что Израиль откладывает переговоры и продолжает нарушать наше воздушное пространство и проникать на нашу территорию, несет в себе различные риски».

В то время как Израиль продолжает свои атаки на юге Сирии, заявляя, что он защищает интересы друзского меньшинства, глава переходного периода Сирии выступил против разделения своей страны.

Аш-Шара добавил, что Иордания находится под давлением и что любые разговоры о разделе Сирии нанесут вред Ираку и Турции.

Он добавил, что это вернет всех «к нулевой точке». «Сирия только что вышла из 15-летней гражданской войны».

Сирия и Израиль официально все еще находятся в состоянии войны, но две страны начали прямые переговоры после падения Башара Асада.

В понедельник глава переходного периода Сирии исключил любое признание Израиля Дамаском в настоящее время.

С другой стороны, ранее Том Барак, специальный посланник США в Дамаск, заявил, что Сирия и Израиль находятся на грани достижения соглашения о прекращении огня.

Он добавил, что в соответствии с этим соглашением Израиль прекратит свои атаки на Сирию, а Сирия, в свою очередь, обязуется не размещать тяжелую военную технику вблизи границы с Израилем.