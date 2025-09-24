Первая реакция правительства на оскорбительную речь Трампа против Ирана в ООН

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (Abna), глава правительственного информационного совета, ссылаясь на недавние заявления президента США, написал: «Обвинения президента США не могут скрыть реальность».

Элиас Хазрати, комментируя недавние заявления президента США в своем аккаунте в сети X, написал: «Обвинения президента США не могут скрыть реальность; сегодня главной угрозой миру и стабильности во всем мире является израильская оккупация и государственный терроризм, которые продолжаются при всесторонней поддержке США».

«Мир не забыл, что только за последние два года сионистский режим при поддержке Вашингтона совершил величайшие преступления в современной истории в Газе, и те, кто заявляет о безопасности, являются соучастниками убийства детей».