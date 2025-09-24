Критика Арагчи за неспособность международного сообщества предотвратить преступления против человечности

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (Abna), Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, во время своего визита в Нью-Йорк принял участие и выступил с речью на совещании высокого уровня по инициативе глобального развития под названием «Подтверждение приверженности подлинным идеалам, единство для построения более светлого будущего в глобальном развитии». Текст его выступления приводится ниже:

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Ваше Превосходительство г-н Ли Цян, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики, Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги,

Исламская Республика Иран, как член Группы друзей Инициативы глобального развития, считает ее ценной платформой для укрепления сотрудничества и солидарности на пути развития.

Поскольку развивающиеся страны по-прежнему сталкиваются с глубоким структурным неравенством в мировой экономической, финансовой и торговой системах, сегодняшняя встреча своевременна и необходима. Искоренение бедности остается самой большой проблемой для политиков во многих развивающихся странах. В то же время голод, недоедание и продовольственная нестабильность растут, а угроза голода распространяется на обширные территории мира.

В то же время мы глубоко обеспокоены растущим цифровым разрывом, особенно в области новых технологий, таких как искусственный интеллект. Поэтому обеспечение инклюзивного, прозрачного и справедливого управления цифровыми технологиями при полном и эффективном участии развивающихся стран имеет жизненно важное значение.

В этом контексте необходимы отложенные структурные реформы для обеспечения полного, равного и эффективного участия развивающихся стран в принятии глобальных решений.

Вызывает глубокую обеспокоенность то, что некоторые развитые страны, вместо того чтобы выполнять свои давние обязательства, продолжают применять односторонние принудительные меры и протекционистскую политику в отношении развивающихся стран. Такие меры, которые нарушают основные права граждан в целевых странах, фактически направлены на подрыв экономического роста, искоренения бедности и устойчивого развития в этих странах.

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не ограничиваются экономической сферой. Например, ухудшение ситуации в Западной Азии, особенно продолжающийся геноцид в Газе, демонстрирует неспособность международного сообщества защищать международное право и предотвращать преступления против человечности.

Иностранная оккупация и агрессия, неравенство и несправедливость могут обратить вспять достижения в области развития и дестабилизировать целые регионы и мир.

В таких условиях нам как никогда необходимо вновь подтвердить приверженность принципам многостороннего сотрудничества и отвергнуть односторонность, которая является серьезной угрозой миру, безопасности и глобальному развитию.

Инициатива глобального развития может сыграть выдающуюся роль в этом отношении, продвигая идеалы развивающихся стран, чтобы они играли более заметную роль в формировании мирового экономического порядка и создании благоприятной международной среды для устойчивого развития. В то же время мы не можем игнорировать ухудшение ситуации в Западной Азии, особенно продолжающиеся преступления в Газе, которые угрожают миру и развитию в нашем регионе и за его пределами.

Г-н Председатель,

Существующие неопределенности и возникающие разногласия в мировой политической и экономической системах сделали Инициативу глобального развития еще более необходимой, поскольку она предоставляет платформу для солидарности, сотрудничества и усиления коллективных действий для построения более светлого будущего для всех. Мы по-прежнему полагаемся на эту инициативу и поддерживаем ее в достижении ее целей».