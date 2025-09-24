Национальное единство Ирана - это то же самое национальное единство 13 июня; все несут ответственность.

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (Абна), его превосходительство аятолла Хаменеи, лидер Исламской революции, сегодня вечером в телевизионном обращении к нации назвал непрерывное единство и сплоченность иранского народа "стальным кулаком, который сокрушает врага", и, объясняя причину, по которой благородный иранский народ не сдается под давлением и угрозами врага, чтобы отказаться от полезной технологии обогащения урана, подчеркнул: "Переговоры, результат которых Америка диктует и определяет заранее, бесполезны и вредны, потому что они разжигают алчность у агрессивного врага, который стремится навязать следующие цели, и не устраняют от нас никакого вреда. Ни один благородный народ и ни один мудрый политик не примет такие переговоры".

В начале своего выступления Лидер поздравил с наступлением месяца Мехр (сентябрь-октябрь) как месяца учебы и знаний, а также с началом движения миллионов молодых людей, подростков и детей в сторону знаний и способностей, и настоятельно рекомендовал должностным лицам страны, особенно должностным лицам Министерства образования, Министерства науки и Министерства здравоохранения и лечения, осознать ценность и важность исключительного таланта иранской молодежи и использовать это божественное благословение.

Он, ссылаясь на 40 разноцветных медалей, включая 11 золотых медалей иранских школьников на международных соревнованиях за последние 2 месяца, сказал: "Наши школьники, несмотря на 12-дневную войну и связанные с ней вызовы, заняли первое место в мире по астрономии и показали хорошие результаты в других областях, точно так же, как этот талант позволил нашей молодежи блистать в недавних соревнованиях по борьбе и ранее приносить честь в волейболе и некоторых других видах спорта".

Лидер также, ссылаясь на годовщину мученической смерти Сайида Хасана Насраллы, великого моджахеда, назвал его огромным достоянием для исламского мира, шиизма и Ливана и сказал: "Богатство, которое создал Сайид Хасан Насралла, включая Хезболлу, остается и будет продолжаться, и нельзя пренебрегать этим важным достоянием в Ливане и за его пределами".

Его превосходительство аятолла Хаменеи, почтив память командиров, ученых и других мучеников 12-дневной войны, выразил искренние и глубокие соболезнования их семьям и сосредоточил основные пункты своего телевизионного обращения к нации на трех осях: важность единства и сплоченности иранского народа в 12-дневной войне, а также в настоящем и будущем страны; объяснение важности полезного обогащения урана; и разъяснение твердой и мудрой позиции нации и системы перед лицом угроз Америки.

В объяснении первой оси он назвал единство нации главной причиной разочарования врага в 12-дневной войне и сказал: "Нападение на командиров и некоторых влиятельных личностей было средством для врага, чтобы с помощью своих агентов вызвать хаос и беспорядки в стране, особенно в Тегеране. Если бы им удалось вывести людей на улицы против Исламской Республики и нарушить порядок в стране, они бы нацелились на саму систему и с помощью последующих планов искоренили бы ислам на этой земле".

Его превосходительство аятолла Хаменеи назвал быстрый выбор преемников для павших командиров, повышенную стойкость и моральный дух вооруженных сил и порядок в управлении страной эффективными факторами поражения врага, но подчеркнул, что "нация была самым эффективным элементом провала врага, и своим единством и сплоченностью она абсолютно не поддалась на требования врага и наполнила улицы, но против агрессоров и в защиту Исламской Республики".

Ссылаясь на то, что враг упрекал своих агентов в Иране в некомпетентности и неспособности, он добавил: "Марионеточные агенты сионизма и Америки ответили, что они пытались, но народ отвернулся от них, а должностные лица страны управляли делами".

Лидер назвал единство и сплоченность нации причиной провала планов агрессоров и подчеркнул: "Важный момент заключается в том, что это решающее единство все еще сохраняется и очень эффективно".

Выступая с критикой тех, кто, получая указания из-за рубежа, хотят изобразить, что единство нации было связано с периодом войны, он добавил: "Некоторые говорят, что разногласия постепенно проявляются, и можно, используя этнические разломы и политические разногласия, привести людей к хаосу и беспорядкам, но это совершенно неверное утверждение".

Его превосходительство аятолла Хаменеи, ссылаясь на то, что все этнические группы страны гордятся тем, что они иранцы, сказал: "У нас также есть естественные политические разногласия, но перед лицом агрессоров вся нация, как сегодня, так и завтра, обрушится на врага, как стальной кулак".

Он назвал сегодняшний Иран тем же самым Ираном 13 и 14 июня этого года и добавил: "В те дни улицы, заполненные людьми, и их мощные лозунги против проклятого сионизма и преступной Америки, свидетельствовали о сплоченности и единстве нации, и это единство все еще существует и будет существовать, и, конечно, все несут ответственность за его сохранение и укрепление".

Во второй части своего выступления к нации, Лидер, ссылаясь на повторение слова "обогащение" в политическом и внешнем пространстве, сказал: "Необходимо понять, почему этот вопрос так важен для врагов".

Пригласив экспертов объяснить аспекты и преимущества обогащения, он сказал: "При обогащении ученые и специалисты превращают уран, добываемый на рудниках страны, с помощью сложных и передовых технических усилий в очень ценное вещество - обогащенный уран, которое имеет множество применений в различных областях и в жизни людей".

Его превосходительство аятолла Хаменеи, ссылаясь на различные применения обогащенного урана в сельском хозяйстве, промышленности и материалах, окружающей среде и природных ресурсах, здравоохранении и лечении, питании, а также исследованиях и образовании, добавил: "В производстве электроэнергии использование обогащенного урана также намного дешевле и не загрязняет окружающую среду, а ядерные электростанции имеют очень долгий срок службы и множество преимуществ, поэтому многие развитые страны используют ядерные электростанции, тогда как наши электростанции в основном работают на бензине и газе, что обходится очень дорого".

Лидер, объясняя формирование индустрии обогащения в стране, сказал: "У нас не было этой технологии, и другие не удовлетворяли наши потребности, но благодаря усилиям нескольких целеустремленных менеджеров и высокопоставленных должностных лиц мы начали двигаться 30 с лишним лет назад, и теперь мы находимся на высоком уровне в обогащении".

Он назвал целью некоторых стран обогащение до 90% - создание ядерного оружия и сказал: "Поскольку у нас нет ядерного оружия и мы приняли решение не производить и не использовать его, мы повысили обогащение до 60%, что очень хорошо".

Его превосходительство аятолла Хаменеи назвал Иран одной из 10 стран, имеющих индустрию обогащения, среди более чем 200 стран мира, и сказал: "Помимо развития этой передовой технологии, важной работой наших ученых было обучение кадров; так, что сегодня десятки выдающихся ученых и профессоров, сотни студентов и тысячи обученных кадров в областях, связанных с ядерной тематикой, работают и прилагают усилия; и враг думает, что, бомбя некоторые объекты или угрожая бомбардировками, эта технология в Иране будет уничтожена".

Ссылаясь на десятилетия безрезультатного давления со стороны агрессивных держав, чтобы заставить иранский народ сдаться и отказаться от обогащения, он подчеркнул: "Мы не сдавались и не сдадимся и не поддадимся давлению ни в каком другом вопросе".

Лидер сказал: "Американцы раньше говорили: не производите высокое обогащение и перевозите обогащенные продукты за пределы Ирана; но теперь американская сторона настаивает на том, чтобы у вас вообще не было обогащения".

Он подчеркнул: "Смысл этого принуждения заключается в том, чтобы вы уничтожили это великое достижение, которое вы получили благодаря инвестициям и неустанным усилиям, но благородный иранский народ не примет это и ударит по рту говорящего".

В третьей части своего выступления Лидер, ссылаясь на обсуждение различных взглядов на "переговоры с Америкой" со стороны политиков, сказал: "Некоторые считают переговоры с Америкой полезными, а другие - вредными; но то, что я понял и видел на протяжении многих лет, я скажу дорогому народу, и я также прошу должностных лиц и политических деятелей подумать и поразмыслить над этими вопросами и судить на основе знаний".

Его превосходительство аятолла Хаменеи сказал: "Возможно, в будущем, например, через 20 или 30 лет, ситуация изменится, но в нынешней ситуации переговоры с Америкой - это бесполезное дело, которое абсолютно не способствует национальным интересам и не устраняет никакого вреда для страны, а, наоборот, влечет за собой большой и иногда непоправимый ущерб".

Объясняя бесполезность переговоров с Америкой, он сказал: "Американская сторона заранее определила и объявила результаты переговоров со своей точки зрения, что они хотят переговоры, результатом которых будет "прекращение ядерной деятельности и обогащения внутри Ирана"".

Лидер назвал сидение за столом таких переговоров принятием диктовки, принуждения и принуждения со стороны противника и добавил: "Теперь он сказал о прекращении обогащения, но его заместитель несколько дней назад сказал, что Иран не должен иметь даже ракет средней и малой дальности, то есть руки Ирана должны быть настолько связаны и пусты, что если на него нападут, он не сможет даже ответить на американскую базу в Ираке или где-либо еще".

Он назвал такие ожидания и заявления американских должностных лиц результатом незнания иранского народа и Исламской Республики и неосведомленности о философии, основе и пути исламского Ирана и сказал: "Как говорят у нас в Мешхеде, эти слова больше рта говорящего и не заслуживают внимания".

После объяснения бесполезности переговоров с Америкой, его превосходительство аятолла Хаменеи перешел к объяснению их серьезного ущерба и сказал: "Противоположная сторона угрожала, что если вы не будете вести переговоры, произойдет то-то и то-то. Поэтому принятие таких переговоров является признаком подверженности угрозам, страха и сдачи нации и страны перед лицом угрозы".

Он назвал капитуляцию перед угрозой Америки причиной продолжения ее агрессивных и бесконечных требований и добавил: "Сегодня они говорят, что если у вас будет обогащение, мы сделаем то-то и то-то, а завтра они будут использовать наличие ракет или связи или отсутствие связи с какой-то страной как предлог для угроз и принуждения к отступлению".

Его превосходительство аятолла Хаменеи подчеркнул: "Ни один благородный народ не примет переговоры, сопровождаемые угрозами, и ни один мудрый политик не одобрит их".

Лидер назвал обещание противоположной стороны предоставить льготы в случае принятия ее требований ложью и, ссылаясь на опыт СВПД, отметил: "10 лет назад мы заключили соглашение с американцами, согласно которому один центр ядерного производства был заблокирован, а обогащенные материалы были вывезены или разбавлены из страны, чтобы взамен были сняты санкции, а дело Ирана в МАГАТЭ было нормализовано".

Его превосходительство аятолла Хаменеи добавил: "Конечно, я тогда сказал должностным лицам, что 10 лет - это долгий срок, как целая жизнь; почему вы соглашаетесь на это. Они должны были не соглашаться, но согласились, но в любом случае, сегодня, когда эти 10 лет закончились, наше ядерное досье не только не стало нормальным, но и проблемы с ним в Совете Безопасности и МАГАТЭ только увеличились".

Ссылаясь на невыполнение Америкой обещаний по снятию санкций, ее выход из СВПД и, как говорят, "разрыв" СВПД, несмотря на выполнение Ираном своих обязательств, он сказал: "Противоположная сторона такова, и если вы будете вести с ней переговоры и согласитесь на ее требования, это приведет к капитуляции и слабости страны и уничтожению чести нации, а если вы не согласитесь, то снова будут те же самые нынешние споры и угрозы".

Лидер назвал необходимым не забывать опыт страны, включая опыт последних 10 лет, и добавил: "Я пока не собираюсь обсуждать вопрос с европейцами, но противоположная сторона, то есть Америка, нарушила свои обещания во всем и лжет, время от времени угрожает военными действиями, и если у нее будет возможность, она убьет наших деятелей, таких как дорогой генерал Сулеймани, или разбомбит наши центры. Как можно вести переговоры и договариваться с такой стороной с доверием и уверенностью?"

Его превосходительство аятолла Хаменеи подчеркнул: "Переговоры с Америкой по ядерному вопросу и, возможно, по другим вопросам, - это абсолютный тупик".

Однако он назвал переговоры с Америкой полезными для ее нынешнего президента и способом показать и внушить, что его угрозы эффективны и что он посадил Иран за стол переговоров, и снова сказал: "Но эти переговоры для нас - это чистый вред и не приносят никакой пользы".

В конце своего выступления Лидер назвал единственным способом решения проблем и прогресса страны укрепление во всех аспектах: военном, научном, государственном, структурном и организационном, и добавил: "Умные люди и искренние эксперты должны найти и следовать путям укрепления страны, потому что если мы станем сильными, противоположная сторона даже не будет угрожать".

Его превосходительство аятолла Хаменеи назвал упование на Бога и обращение к имамам для привлечения божественной помощи необходимым и добавил: "Мы должны продвигать дела вперед, используя национальные усилия, и с помощью Господа это будет сделано".

